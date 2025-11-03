Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Katırlı Mahallesi’nde sofralık zeytin hasadı başladı. Bu yıl “yok yılı” olmasına rağmen, son dönemlerdeki yağışlar sayesinde Katırlı zeytininde kalite yüksek seyretti.

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak, 44 yıldır faaliyet gösteren kooperatifin sadece Katırlı Dağları’ndan toplanan zeytinleri işlediğini belirtti.

Bayrak, “Zeytinimizin kendine özgü aroması ve lezzeti var. Türkiye’nin dört bir yanına gönderim yapıyoruz. Bizim zeytinimizi tadan bir daha vazgeçemiyor. İhracatta sadece İsviçre’ye ürün gönderiyoruz. Yıllık 50 ton civarında zeytin gidiyor. Yurtdışından çok talep var ama iç piyasayı öncelikli tutuyoruz,” dedi.

Rekolte az, kalite yüksek

Bu yıl zeytinde “yok yılı” yaşandığını ifade eden Bayrak, “Geçen yıla göre verim yüzde 30 civarında azaldı. Katırlı genelinde 1.500 ton civarında zeytin üretimi bekliyoruz. Bunun yarısı yağlık zeytin olacak. Bazı bölgelerde sinek zararı da görüldü ancak genel olarak kaliteli ürün elde edeceğiz,” diye konuştu.

Zeytini yağışlar kurtardı

Katırlı’da sulama yapılmadığını, tamamen doğanın verdiği suyla üretim yapıldığını vurgulayan Bayrak, “Kooperatifimize ait 21 dönümlük bahçemiz de kuru tarımla üretim yapıyor. Eğer son yağışlar olmasaydı ürün alamayacaktık. Yağışlar sayesinde zeytin tane yaptı, iri ve dolgun bir ürün elde ettik. Rekolte az ama kalite çok yüksek,” ifadelerini kullandı.

Kasım sonuna kadar devam edecek hasatta üreticiler, “az ama kaliteli” zeytin hedefiyle çalışıyor.

Katırlı zeytini neden özel?