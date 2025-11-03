Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, ay boyunca fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu.

Verilere göre, Ekim ayında erkek giyim ürünleri yüzde 15,18 oranında zamlanarak fiyatı en çok artan ürün grubu oldu. Erkek giyim sektörünü, kadın giyim yüzde 13,91, çocuk giyim yüzde 13,83, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 13,77, toz kakao yüzde 11,40 ve kadın ayakkabısı yüzde 10,51 oranındaki artışlar izledi.

Evcil Hayvan Ürünlerinde Dikkat Çeken Düşüş

Ekim ayında en fazla ucuzlayan ürünler ise evcil hayvanlarla ilgili ürünler oldu. Bu gruptaki fiyatlar yüzde 8,74 oranında geriledi.

Evcil hayvan ürünlerini, şehirler arası karayolu yolcu taşımacılığı yüzde 7,62, havayolu taşımacılığı yüzde 7,27, dondurma yüzde 4,61, küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) yüzde 4,01 ve konaklama hizmetleri yüzde 2,79 oranındaki düşüşler takip etti.

Ekim Enflasyonu Yüzde 2,55 Arttı

TÜİK verilerine göre, TÜFE Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Aralık 2024’e göre fiyat artışı yüzde 28,63, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 37,15 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, giyim gruplarında yaşanan sert fiyat artışlarının mevsimsel geçişler, döviz kuru etkisi ve ithalat maliyetlerindeki yükseliş kaynaklı olduğunu belirtiyor.