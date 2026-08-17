İsveç'te bulunan Nyans Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkanı Mikail Yüksel, yaklaşan İsveç Parlamento ve yerel seçimleri öncesinde memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüksel, İsveç'te yaşayan Kululu hemşehrilerine seçimlerde oy kullanmaları çağrısında bulunarak, 1 oyun bile önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 24 yıldır İsveç'te yaşayan ve kurucusu olduğu Nyans Partisi'nin genel başkanlığını yürüten Mikail Yüksel, seçim çalışmaları kapsamında Kulu'ya geldi. Olof Palme Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yüksel, 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasındaki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kulu'nun İsveç seçimlerinde etkisinin büyük olduğunu belirten Yüksel, 'Nasıl olacak? Malum birçok hemşehrimizin orada bağı var, akrabası var, dostu var. Biz öncelikle parlamento seçimlerinde yüzde 1 oy hedefimiz var. Yüzde 1 oy hedefi ülke genelinde yaklaşık 60-65 bin oya isabet ediyor ve bu bizim için çok önemli. Yüzde 1 oy aldığımız zaman bir sonraki parlamento seçimlerinde seçim pusulalarımız devlet tarafından dağıtılacak. İsveç'te sistem farklı. Bütün partiler tek seçim pusulasında yer almıyor. Her partinin kendi seçim pusulası var. Bu da bizim gibi küçük partiler için işi çok zorlaştırıyor. Eğer yüzde 1'i geçersek bir sonraki seçimde devlet bizim pusulalarımızı bütün ülkedeki seçim sandıklarına otomatik olarak dağıtacak. Bu da bizim 2030 seçimlerindeki şansımızı yükseltecek. Nasıl yükseltecek? Öncelikle yüzde 4'ü zorlama yani seçim barajını zorlama şansımız yükselecek. Koalisyon yapma şansımız yükselecek. Eğer yüzde 4'e ulaşamazsak yüzde 2'ye ulaşarak devlet desteği alma şansımız yükselecek' dedi.

Kululu vatandaşlara seslenen Yüksel, 'İsveç'te yaşayan yakınlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza lütfen oy kullanmaları yönünde telkinde bulunun. 26 Ağustos'tan itibaren seçimler başlıyor. Bakın verilecek her oyunun önemi var. Geçtiğimiz seçimde Botkyrka Belediyesi'nde 7 oy farkla meclise girdik. Yani 7 oy eksik, 8 oy eksik almış olsaydık şu anda biz Botkyrka Belediyesi'nde yoktuk. Yani benim oyum fayda etmez, benim oyum bir fayda sağlamaz düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Ve çok önemli bir nokta da şu, 26 Ağustos'ta başlayan seçimler 13 Eylül'e kadar devam ediyor. Yani yaklaşık 20 gün boyunca oylama yapılıyor ve oy kullanabilirsiniz. Sizden isteğim lütfen işinizi son güne bırakmayın. 13 Eylül'e bırakmayın. 26 Ağustos'tan itibaren seçim sandıklarına gidin ve oyunuzu kullanın. Biz elimizden geldiğince seçim pusulalarımızı sandıklara ulaştırıyoruz. Bizim pusulalarımızı bulamadığınız yerde ise boş pusulalara partimizin adını yazarak oy kullanabilirsiniz. Bu konuda bilgilendirme bilgilendirmeyi daha sonra yapacağız' diye konuştu.