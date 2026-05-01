Hizmet ticaretinde elde edilen fazlanın 63 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, bu tablonun Türkiye’nin küresel ölçekteki potansiyelini net şekilde gösterdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Şimşek, hizmet ihracatını artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Türkiye’yi bu alanda önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.

Vergi teşviklerine de değinen Şimşek, birçok hizmet kaleminde elde edilen kazancın tamamının Türkiye’ye getirilmesi şartıyla uygulanan vergi indirim oranının yüzde 100’e çıkarıldığını açıkladı. Bu adımın, özellikle yüksek katma değerli hizmet ihracatında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Ekonomi yönetimi, hizmet sektöründe elde edilen bu güçlü performansı kalıcı hale getirmek ve küresel pazardaki payı büyütmek için yeni adımlar üzerinde çalışmayı sürdürüyor.