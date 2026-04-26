Kış aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle kasım ve aralıkta yüzde 20’nin altına kadar gerileyen su seviyeleri, son haftalardaki yağışların etkisiyle önemli ölçüde yükseldi. Nitekim 12 Ocak’ta yüzde 22.01 olarak ölçülen doluluk oranı, yaklaşık üç ay içinde dikkat çekici bir toparlanma gösterdi.

Baraj bazında değerlendirildiğinde, en yüksek doluluk oranı yüzde 94.09 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi. Onu yüzde 92.21 ile Elmalı Barajı ve yüzde 87.81 ile Darlık Barajı izledi. En düşük seviyedeki baraj ise yüzde 36.23 ile Istrancalar Barajı oldu.

26 Nisan itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Alibey Barajı: %67.38

Büyükçekmece Barajı: %57.02

Darlık Barajı: %87.81

Elmalı Barajı: %92.21

Istrancalar Barajı: %36.23

Kazandere Barajı: %60.47

Pabuçdere Barajı: %60.63

Sazlıdere Barajı: %46.05

Terkos Barajı: %58.03

Ömerli Barajı: %94.09

Uzmanlar, mevcut artışın olumlu olduğunu ancak yaz aylarına girilirken su tüketiminde tasarrufun sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor.