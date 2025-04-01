Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ise şubat ayında yüzde 2,33 oranında yükselirken, mart ayında bu oran yüzde 2,30 olarak gerçekleşti. Toptan fiyatlardaki yıllık değişim yüzde 33,17 olurken, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 46,12 seviyesinde ölçüldü.

Sektörlere Göre Fiyat Değişimleri Mart ayında toptan fiyatlarda en dikkat çeken artış yüzde 4,83 ile Kimyevi Maddeler grubunda yaşandı. Gıda Maddeleri yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri yüzde 1,64, Madenler yüzde 1,59, Yakacak ve Enerji Maddeleri yüzde 1,39 oranında zamlanırken, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 0,67’lik bir düşüş gözlendi. Mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Yıllık Ortalama Artışlar 2025 yılı Mart ayında yıllık ortalama bazda fiyat artışları şu şekilde sıralandı:

İnşaat Malzemeleri: Yüzde 92,81

Mensucat: Yüzde 71,96

Kimyevi Maddeler: Yüzde 47,09

Gıda Maddeleri: Yüzde 43,70

Yakacak ve Enerji: Yüzde 36,08

İşlenmemiş Maddeler: Yüzde 34,44 İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'i geçti!

Madenler: Yüzde 30,02

İstanbul’un enflasyon rakamları, tüketicilerin alım gücü üzerindeki etkisini gözler önüne sererken, ekonomik göstergeler şehirde fiyat artışlarının sürdüğünü işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon seyrinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.