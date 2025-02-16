Geçen hafta, kar yağışı özellikle İstanbul'un yüksek bölgelerinde etkili olmuş ve bazı ilçelerde kar örtüsü oluşturmuştu. Ancak şehir merkezinde, yoğun nüfus nedeniyle sulu kar ya da yağmur görülmüştü. Şimdi ise İstanbul’da kar yağışı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey batısındaki bölgeleri de kapsayacak şekilde genişleyecek.

Prof. Dr. Orhan Şen, 19 Şubat’tan itibaren sıcaklıkların düşeceğini, 21-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı. Şen, kar yağışının, özellikle 21 Şubat’tan itibaren İstanbul’da etkili olacağını, hatta Cumartesi veya Pazar günü de devam edebileceğini belirtti. Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz’de Sibirya üzerinden gelen soğuk rüzgarlar nedeniyle kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4 dereceye kadar düşebileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olduğu Çarşamba gününden sonra, kar yağışının daha yoğun olacağı öngörülüyor. 21-23 Şubat tarihlerinde İstanbul'da kar, Batı Karadeniz ve Ankara’da da kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile bazı iç bölgelerde ise aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak olarak gerçekleşse de, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don ve sis olayları görülecek.

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, birçok şehirde sıcaklıkların 8 derece birden düşmesi bekleniyor.