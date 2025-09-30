Beylikdüzü’ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen etkinlikte, balıkçılar bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayacaklarını açıkladı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kızılay temsilcileri ve sektör temsilcileri katıldı. Protokol konuşmalarının ardından dua edildi, Vali Gül mezat alanını gezdi.

Vali Gül: “Bu mesele safımızı belirleme meselesi”

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, kampanyanın sembolik değerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu mesele sadece ekonomik imkanlarla 3-5 lira bir kenara koymak değil. Safımızı belirlemek, birlikte hareket etmek, mazlumların yanında zalimin karşısında olmak meselesi. Daha da önemlisi bütün farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak bu işi birlikte yapmak kıymetli. Geçen hafta Esenler’de 15 bin 700 esnaf aynı şekilde kazançlarının bir kısmını ayırdı. Bir şehrin tamamen bir konuda birlikte hareket etmesi çok görülen bir şey değil ama öyle bir zulüm var ki vicdanı olan kimse kayıtsız kalamaz. Türkiye olarak geçmişimiz temiz, durduğumuz yer temiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yanlışın karşısında, doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz.”