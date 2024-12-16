Barajlardaki Son Durum

İstanbul genelinde su seviyesinin yükselmesiyle barajların doluluk oranları şu şekilde kaydedildi:

Elmalı : %68,17

: %68,17 Terkos : %34,53

: %34,53 Sazlıdere : %35,57

: %35,57 Ömerli : %33,19

: %33,19 Darlık : %29,89

: %29,89 Büyükçekmece : %29,93

: %29,93 Istrancalar : %27,91

: %27,91 Alibey : %16,06

: %16,06 Kazandere : %10,41

: %10,41 Papuçdere: %7,28

En yüksek doluluk oranı Elmalı Barajı’nda görülürken, Papuçdere ve Kazandere barajlarında oranların oldukça düşük olması dikkat çekiyor.

Yağışlar ve Su Kaynaklarına Etkisi

Sonbahar aylarında yaşanan uzun süreli kuraklık, İstanbul’da barajlardaki su seviyesini kritik düzeylere düşürmüştü. Ancak son günlerdeki yağışlı hava, barajlarda doluluk oranının artmasına yardımcı oldu. Uzmanlar, bu artışın umut verici olduğunu ancak daha sürdürülebilir bir su yönetimi ve etkili yağmur toplama sistemlerinin devreye girmesi gerektiğini vurguluyor.

Su Kullanımında Tasarrufun Önemi

Barajlardaki doluluk oranında görülen bu artışa rağmen, uzmanlar vatandaşların su kullanımında tasarruflu olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Yağışların kısa vadeli rahatlama sağladığı ancak uzun vadeli çözümler için su kaynaklarının etkin yönetimi ve korunmasının hayati olduğu belirtiliyor.

Yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi durumunda baraj doluluk oranlarında daha büyük bir artış bekleniyor. İstanbul halkı, bu sevindirici gelişmeyi ihtiyatlı bir sevinçle karşılıyor.