Üç Bölgeye Göre Farklı Tarifeler

Yeni tarifeye göre İstanbul, üç bölgeye ayrılarak fiyatlandırma yapıldı.

1. Bölge (Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli): AVM’lerde 375 TL, hastanelerde 250 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 500 TL.

2. Bölge (Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu): AVM’lerde 310 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 375 TL.

3. Bölge (Arnavutköy, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi ve Şile): AVM’lerde 250 TL, hastanelerde 190 TL, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310 TL.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise Kasım ayında belirlenen 500 TL’lik azami vale ücreti 600 TL’ye yükseltildi.

İstanbul Valiliği, yeni düzenleme ile tüketicileri korumayı ve sektördeki denetimsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. Valiliğin açıklamasına göre, belirlenen tarifeye uymayan işletmelere ağır cezalar uygulanacak. Ancak cezaların ne kadar olacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.