Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, özel halk otobüsü işletmecilerinin ekonomik yükü artık kaldıramadığı belirtildi. Artan akaryakıt fiyatları, bakım giderleri ve personel maaşları karşısında gelirlerin yetersiz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, İBB’nin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmelerinin sektörü iflasın eşiğine sürüklediği ifade edildi.

“5 Milyar Liranın Üzerinde Alacağımız Var”

Açıklamada, belediyeden alacakların toplamının 5 milyar lirayı aştığı vurgulanarak, “Bu yalnızca bir borç değil, binlerce çalışanımızın emeği, ailelerinin geçim kaynağı ve milyonlarca vatandaşın ulaşım hakkının gaspıdır” denildi.

“Bu Bir Tehdit Değil, Mecburi Bir Karar”

İBB ile defalarca diyalog kurulmaya çalışıldığını, ancak her defasında karşılarında bir oyalama taktiği bulduklarını söyleyen işletmeciler, mevcut koşullar altında hizmet vermenin artık mümkün olmadığını belirtti. Açıklamada, “Yakıt alacak gücümüz, şoför maaşlarını ödeyecek imkanımız kalmadı. Bu şartlar altında çalışmak teknik, insani ve vicdani olarak imkansız hale geldi. Bu yüzden önümüzdeki günlerde seferleri durduracağız. Bu bir tehdit değil, zorunluluğun getirdiği bir adımdır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul’da özel halk otobüslerinin durması halinde, zaten yoğun olan toplu ulaşım sisteminde büyük aksamalar yaşanması bekleniyor. Gözler şimdi İBB’den gelecek resmi yanıta çevrilmiş durumda.

Kaynak: Haber7