Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda düzenlenen İSKİ Genel Kurulu toplantısına İBB Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti. Toplantıda İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan, kurumun 2024 yılı faaliyet raporunu sundu. Rapor, mecliste grubu bulunan partilerin temsilcileri tarafından değerlendirildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının hazırladığı su tarifesi değişikliği gündeme alındı ve yine oy çokluğuyla kabul edildi.

Artan yaşam maliyetleri arasında bir darbe de su faturalarından geldi. Neredeyse her gün gelen zam haberlerine bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlar artık temel ihtiyaçlarını bile karşılamanın zorlaştığını dile getiriyor. İstanbul gibi dev bir metropolde su gibi yaşamsal bir kaynağın fiyatındaki artış, özellikle dar gelirli aileleri ve emeklileri derinden etkiliyor.

Her fırsatta tasarruf çağrısı yapılan bu dönemde, vatandaşlar da haklı olarak soruyor: “Biz daha neyin tasarrufunu yapacağız?” Elektrikten gıdaya, kiradan ulaşıma kadar her alanda yaşanan fiyat artışları nedeniyle geçim derdi artık bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Şimdi de su faturalarının cep yakacağı yeni bir döneme giriyoruz.

1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak bu yeni zamla birlikte, İstanbullular bir kez daha derin bir nefes aldı – ama ne yazık ki bu nefes de pahalıya mal olacak.