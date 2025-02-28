Enflasyon Ramazan Sofralarını Vurdu

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Türkiye’deki gıda enflasyonunun Avrupa’daki 10 ülkenin toplamına eşit olduğuna dikkat çekerek, yüksek fiyatların Ramazan sofralarını da vurduğunu belirtti. “Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Ancak Türkiye’de bu oran çok daha yüksek. Aynı dönemde asgari ücret sadece yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış, gıda enflasyonuna yetişemediği için halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak” dedi.

En Çok Artış Kahvede, En Az Artış Salçada

İPA raporuna göre, gıda fiyatlarındaki artış ürün bazında değişiklik gösteriyor:

Kırmızı et : %55,10

: %55,10 Mercimek : %51,61

: %51,61 Ayçiçek yağı : %62,28

: %62,28 Kahve : %121,79

: %121,79 Salça: %9,75

Bu veriler, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların Ramazan ayında sofralarını eskisi kadar zengin tutamayacağını gösteriyor. Enflasyonun etkileri, Ramazan sofralarında çeşitliliğin azalmasına ve porsiyonların küçülmesine neden olabilir.

Gıda enflasyonundaki artışın devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda Ramazan sofralarının daha da mütevazı hale gelmesi bekleniyor.