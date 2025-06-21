Valilik açıklamasında, orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, özellikle yaz aylarında mangal, nargile, tüp kullanımı gibi ateşli faaliyetlerin ciddi risk oluşturduğuna vurgu yapıldı. Bu nedenle, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri kapsamında İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ancak vatandaşların belirlenen bazı alanlarda piknik, yürüyüş ve spor gibi faaliyetlerini sürdürebileceği de ifade edildi. Tabiat parkları, mesire alanları, korular ve eko turizm alanlarında mangal ve piknik yapmaya yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Bu alanların listesi ayrıca kamuoyu ile paylaşılacak.

Açıklamada şu noktalara da dikkat çekildi:

Orman köyleri ve çevresinde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklandı.

Sanayi tesisleri ve enerji kuruluşları , ormanlara yakın bölgelerdeki faaliyetlerinde yangın riskine karşı gerekli önleyici tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü tutuldu.

Enerji nakil hatlarının ormanlardan geçen bölümlerinde bakım ve kontroller sıklaştırılacak; yangın riski durumunda enerji kesintisine gidilebilecek.

Belediyeler , orman kenarındaki çöp alanlarında koruma bandı oluşturacak ve olası yangınlara müdahale için iş makinelerini hazırda bulunduracak.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşlar, yalnızca ilgili güvenlik birimleri ve Orman İşletme Şefliklerinden izin almak koşuluyla belirli zaman ve bölgelerde bu işlemi gerçekleştirebilecek. Ancak bu kişilerin de ateş yakma ve piknik yasağından muaf tutulmayacağı belirtildi. Büyükçekmece’de Kentsel Dönüşüm Hızlanıyor: Pınartepe Planları Onaylandı İçeriği Görüntüle

Orman ve genel kolluk ekiplerinin koordinasyonuyla denetimlerin artırılacağı vurgulanan açıklamada, alınan karar ve kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlemler uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlardan yaz boyunca azami dikkat göstermelerini ve olası riskleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmelerini istedi.