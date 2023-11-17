İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanında yapılan organizasyona ilk günden memleket özlemi çeken Ordulular ve İstanbullular akın etti.



Başkan Güler: ”Ordu’nun güzelliğine güzellik katıyoruz”

Açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun doğal güzelliklerini katılımcılara anlatarak herkesi Ordu’ya davet etti. Ordu’nun güzelliğine güzellik katmak amacıyla yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Başkan Güler, “Birbirimizi çok özledik. Bu coşku bunu gösteriyor. Burada İstanbul’da hasret gideriyoruz. Mesafelerin çok kısaldığı, ulaşımın kolaylaştığı bu dönemde hasretliğimiz en aza indi. Bizler şimdi sizleri her alanda daha da güzelleştirdiğimiz Ordu’ya davet ediyoruz. Şelaler, yaylalar, eşsiz manzaraları ile kendine hayran bırakan şehrimize daha da güzel çalışmalar kazandırmamız mümkün. Ordu’muzu daha da güzelleştirmek için önemli çalışmaların altına imza atıyoruz. Bu bakımdan beklentilerinde ötesine geçerek, klasik belediyeciliği yıktık. Yol, su ve diğer altyapı yatırımları şuana kadarki dönemleri baz alırsak rekor kırdık. Bunun dışında zenginliklerimizi ve kaynaklarımızı yeniden keşfediyoruz” diye konuştu.



“Ordu’yu hep birlikte geleceğe taşıyalım”

Yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduklarını ve bu sebeple yatırımcıları Ordu’ya davet eden Başkan Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şehrimizde yatırımlara ağırlık verdik. Şu anda 150 tane fabrika kuracak kadar bir alanı yatırımcıların hizmetine sunduk. İstanbul’un başarılı iş insanlarını şehrimize davet ediyoruz. Aynı zamanda buradaki Ordulu iş insanlarımızı şehrimize yatırım yapmaya davet ediyoruz. 19 ilçe belediyemizde kendileri zamanla yarışıp inanılmaz güzel işlere imza atıyorlar. Sizlerden ricamız gelin birlikte şehrimize yatırım yapalım. Ordu ile İstanbul’un imkanlarını birleştirelim ve şehrimize değer katalım. Yerelde ve genelde hep beraber olalım ve Ordu’yu geleceğe taşıyalım. Bu vesileyle 12. Ordu Günlerinin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum.”



Vali Erol:”Ordu Cumhuriyetin ikinci yüzyılına damga vuracak”

Ordu Valisi Muammer Erol ise konuşmasında Ordu’nun birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyetin 2. yüzyılına damga vuracağını belirtti. Ordu Tanıtım Günleri’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Erol, “Karadeniz’in incisi, Türkiye’nin Ordu’su bu 2. yüzyıla inşallah damgasını vuracak. Ben Ordulu kardeşlerimin birliktelik gayretleri ve samimiyetinde bunu görüyorum. Ordulular İstanbul’da da Ordu’da da yapılması gerekenin en iyisini yapacaklardır. Bunda bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bizlere. Açılışımızın tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Şeref Özata, Ordu Büşükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Güler, çalışmalarından dolayı Şeref Özata'yı tebrik etti ve başarılar dileğinde bulundu.

Törende söz alan ORDEF Genel Başkanı Necati Özdemir de konuşmasında 12. Ordu Günleri’nin coşku ile geçmesi arzusunda bulunarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Yapılan protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesildi.



Vali Erol ve Başkan Güler stantları ziyaret etti

Açılış töreninin ardından çeşitli stantların bulunduğu fuar alanını ziyaret eden Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindeki protokol mensupları stantları ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Erol ve Başkan Güler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Başkan Güler’e sevgi seli

Büyükşehir Belediye standında misafirlerini ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e vatandaşlar yoğun bir sevgi gösterisinde bulunuyor. Tüm vatandaşlarla bir bir ilgilenen Başkan Güler, vatandaşların fotoğraf isteklerini de geri çevirmiyor.



Kent orkestrası etkinliğe renk katıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ise stant içerisinde düzenlediği mini konserlerle Ordu Tanıtım Günleri’ne renk katıyor.

Tanıtım günleri 19 Kasım’a kadar devam edecek

“12. Ordu Tanıtım Günleri” konserlerden çeşitli yarışmalara kadar birçok etkinlikle 19 Kasım Pazar gününe kadar Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.