Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'da dün başlayan kar yağışı, kent genelinde yüksek yerleri beyaza bürüdü. Bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişken, 21 Şubat Cuma günü için okul tatili kararı hala belirsiz.

TRT Haber'e açıklama yapan İstanbul Valisi Gül, meteorolojik verilerin incelendiğini ve kararın bu akşam saatlerine doğru verileceğini söyledi. Vali Gül, "Hava şartları olumsuzsa hiçbir çocuğumuzun tırnağına zarar gelmesini istemeyiz" diyerek, durumun anlık olarak değişebileceğini belirtti. Eğer hava koşulları iyileşirse, Cuma günü okulların açılabileceğini ifade etti.