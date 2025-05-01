Sektörel Değişimler: En Fazla Artış Giyim ve Ayakkabıda

2025 Nisan ayında İstanbul’daki fiyat değişimlerinin en fazla etkilediği sektörler arasında Giyim ve Ayakkabı Harcamaları, Konut Harcamaları, Ulaştırma, Ev Eşyası ve Gıda grupları yer aldı. Özellikle Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 13,59'luk bir artış gözlemlenirken, Konut Harcamaları grubunda ise yüzde 6,66'lık bir artış yaşandı. Diğer gruplarda ise artış oranları daha düşük kalmakla birlikte, pek çok harcama grubunda fiyat değişimlerine rastlandı.

Mevsimsel ve Piyasa Koşulları Etkili Oldu

Nisan ayındaki fiyat artışlarının temel nedenleri arasında, bazı harcama gruplarındaki mevsimsel değişiklikler ve piyasa koşullarındaki dalgalanmalar ön plana çıktı. Özellikle Giyim Harcamaları grubundaki yüksek artış, mevsimsel değişiklikler ile doğrudan bağlantılı olarak değerlendirildi. Ayrıca, Konut Harcamaları grubunda bazı ürünlerdeki fiyat artışları, kamu kaynaklı etkenlerden dolayı yükseldi. Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubundaki fiyat değişimleri de benzer şekilde mevsimsel faktörlerden etkilendi.

Hedef Belirleyici Faktörler: Fiyat Artışlarının Dinamikleri

İstanbul’daki perakende fiyatlarının artışını etkileyen başlıca faktörler arasında mevsimsel değişimler, kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ve piyasa koşullarındaki değişimler yer alıyor. İstanbul'da özellikle ulaşım, konut ve giyim alanlarındaki artışlar, şehrin ekonomik dinamiklerini ve halkın alım gücünü doğrudan etkiliyor.

Nisan 2025 itibarıyla İstanbul’daki enflasyon verileri, şehrin ekonomik koşullarındaki gelişmeleri ve tüketici harcamalarındaki değişimleri takip etmek açısından büyük önem taşıyor.