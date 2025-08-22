İstanbul Planlama Ajansı’nın 2025 verilerine göre, düğün salonu, mobilya, beyaz eşya ve kira gibi temel harcamaların toplamı 850 bin TL’yi buldu. Üstelik bu rakama kına gecesi, takılar, nişan masrafları ve balayı dahil değil.

Raporda, en büyük artışlardan birinin düğün salonu kiralarında yaşandığı belirtildi. 2024’te ortalama 70 bin TL olan salon kirası, bu yıl yüzde 88,3 artışla 131 bin 800 TL’ye çıktı. Kır düğünleri için mekan kiralama bedeli ise 263 bin 600 TL’ye ulaştı. Böylece salon düğünü tercih edenlerin maliyeti bir yılda yüzde 44,2 artarken, kır düğünü yapanların toplam gideri 981 bin 895 TL’ye yükseldi.

Yeni ev kurmanın vazgeçilmez kalemleri olan beyaz eşya ve mobilya da çiftlerin bütçesini zorluyor. Beyaz eşya harcamaları yüzde 36,1 artışla 142 bin 870 TL’ye, mobilya masrafları ise yüzde 25,7 artarak 185 bin 905 TL’ye çıktı. Kiralık eve taşınma süreci – kira, depozito ve emlak komisyonu dahil – 135 bin 628 TL olarak hesaplandı.

Çeyiz alışverişi de ciddi bir yük getirdi. 2024’te 170 bin TL civarında olan çeyiz masrafı, 2025’te yüzde 49,3 artarak 253 bin 892 TL’ye çıktı.

İstanbul Planlama Ajansı, açıklamasında bu rakamların yalnızca temel ihtiyaç kalemlerini kapsadığını, kına gecesi, takılar, nişan töreni ve balayı gibi ek giderlerin dahil edilmediğini vurguladı. Bu da evlenmenin gerçek maliyetinin açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğuna işaret ediyor.