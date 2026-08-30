Erzurum'da 136.'sı düzenlenen Tortum Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı Fatih Yaşarlı kazandı.

Erzurum'un Tortum ilçesinde bu yıl 136.'si düzenlenen Uluslararası Geleneksel Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve İran'dan güreşçilerin de katıldığı organizasyonda yaklaşık 600 sporcu, er meydanında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Geleneksel spor kültürünün önemli unsurlarından biri olan karakucak güreşlerini izlemek için çok sayıda vatandaş da alana geldi. Güreşçilerin mücadelesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte renkli görüntülere sahne oldu.

Başpehlivan Fatih Yaşarlı

Başpehlivanlık kategorisinde 44 güreşçi mücadele etti. Zorlu müsabakaların ardından finale Fatih Yaşarlı ile Efe Anıl Al kaldı. Final müsabakasında rakibini mağlup eden Fatih Yaşarlı, 136. Tortum Altın Kemer Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Organizasyonda başaltı kategorisinin pehlivanı ise Ahmet Bilici oldu. Ahmet Bilii kartal peşrevi ile güreş severleri coşturdu. Geleneksel olarak gerçekleştirilen ağalık ihalesinde ise geçen yılın ağası iş insanı Cabar Erdoğan, 2 milyon 125 bin liralık teklif vererek 2026 yılı Tortum Karakucak Güreşleri Meydan Ağası seçildi.

Başkan Yiğider: 'Arenayı büyüteceğiz'

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, güreşlere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımın beklenenden çok daha fazla olduğunu söyledi. Güreş arenasının mevcut haliyle yetersiz kaldığını belirten Yiğider, gelecek yıllarda daha fazla sporcu ve vatandaşın ağırlanabilmesi için güreş arenasını büyüteceklerinin sözünü verdi. Yiğider, organizasyona katılan güreşçilere, bölge halkına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Güreş festivaline Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir, çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı.