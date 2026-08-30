Ümraniye Kriterum Gece Bisiklet Yarışı, Trabzon Millet Bahçesi'nde renkli görüntülere sahne olurken, toplam 210 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kriterum Gece Bisiklet Yarışı, spor severlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Trabzon Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda 210 bisiklet sporcusu pedal çevirdi. Erkekler ve kadınlar ayrı olmak üzere toplam 12 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu.

Etkinlik kapsamında biniciler şeref turunun ardından start alırdı. Açılış konuşmasını yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Yine Ümraniye'de bir spor müsabakasında birlikteyiz. Bu sene bu yarış ilk kez oluyor. Hepinize başarılar diliyorum' dedi. Yarışmanın içeriği ile ilgili bilgi alan başkan Yıldırım'ın spocularla gerçekleştirdiği start çizgisinde fotoğraf çekiminin ardından yarışlar başladı. Gece boyunca renkli anların yaşandığı organizasyonda dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edilirken, etkinliğe katılan sporcular arasından çekilişle 3 kişiye de bisiklet hediye edildi.