Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), günler öncesinden yüksek sıcaklık uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından İstanbul genelinde etkisini gösteren sıcak hava, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk oluşturdu. Uzmanlar, bu grupların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması ve gün içerisinde bol sıvı tüketmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Sıcaktan bunalan İstanbullular, serinliğin peşine düştü. Kentin popüler sahil noktalarından biri olan Caddebostan, sıcaktan kaçanların uğrak yeri haline geldi. Kimileri denize girerek serinlemeye çalışırken, kimileri ise ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

“Sıcaktan kaçmak için kendimizi sahillere attık”

Gününü Caddebostan Sahili’nde geçiren Abdullah Şahin, İstanbul’da sıcak havaların bunaltıcı boyuta ulaştığını söyleyerek, “Havalar çok sıcak. Biz de serinlemek için kendimizi sahillere attık. Bugün denize girdik, limonatamızı içtik. Bu şekilde biraz da olsa ferahlıyoruz” dedi.

“Gölgede uyumak iyi geliyor”

Emekli olduğunu söyleyen Cemil Ay ise serinliğin yolunu ağaç gölgelerinde bulduğunu belirtti: “Torunumla birlikte sahile geldik. Gölgelik bir alanda biraz uyudum, dinlendim. Sıcakta en iyi çözüm bu oluyor. Hem torun eğleniyor hem de biz serinliyoruz.”

“Güneşten faydalanmak gerek ama doğaya da saygı lazım”

Kubilay Pamukçu ise sıcaklara rağmen dışarıda vakit geçirmeye devam ettiğini vurguladı: “Ben güneşten kaçmak yerine faydalanmayı tercih ediyorum. Güneşe ihtiyacımız var. Ama iklimin bu hale gelmesi doğayı hoyratça kullanmamızdan kaynaklanıyor. Kalabalık, betonlaşma, çevre kirliliği… Tüm bunlar doğayı zorluyor. Yine de doğanın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Bugün rüzgar da var ama olmasa çekilir gibi değil.”

Meteoroloji yetkilileri, İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar süreceğini belirtiyor. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalınmaması tavsiye ediliyor. Sıcak havalardan bunalan İstanbullular ise sahillerde, gölgelik alanlarda ve serin içeceklerin eşliğinde günü geçirmeye çalışıyor.