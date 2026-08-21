Valilik açıklamasına göre, saat 07.00’den programın tamamlanmasına kadar Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) her iki yönü ile cadde üzerindeki yan yolların her iki istikameti trafiğe kapalı olacak.

Sürücülerin ulaşımda mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

İşte kullanılabilecek alternatif güzergâhlar

Vatan Caddesi’nin trafiğe kapatılması nedeniyle sürücülerin Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu güzergâhlarını tercih edebileceği bildirildi.

İki farklı günde trafik düzenlemesi

Trafik tedbiri yalnızca 30 Ağustos günü uygulanmayacak. 23 Ağustos Pazar günü prova, 30 Ağustos Pazar günü ise Zafer Bayramı töreni kapsamında aynı güzergâhlarda ulaşım kısıtlaması yapılacak.

İstanbul Valiliği, özellikle Vatan Caddesi ve çevresini kullanacak sürücülerin yolculuklarını planlarken kapatma saatlerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.