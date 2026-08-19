Sazlıbosna Baraj Göleti’nin iki yakasını birleştiren dev yapıda, gündüz ve gece kesintisiz yürütülen hummalı çalışmalarda her biri yaklaşık 250 ton ağırlığındaki çelik tabliyeler milimetrik bir hassasiyetle monte ediliyor.

Köprüdeki teknik operasyona dair detayları paylaşan Sancak Operatörü Berkay Mutlay, Ocak ayında planlanan kaldırma işlemlerine Şubat ayında fiilen başladıklarını ve yıl sonuna kadar bu süreci tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Toplam 17 ana tabliyeden oluşan dev köprüde 11'inci tabliyenin montaj aşamasına gelindiğini aktaran Mutlay, ana ve yan açıklıklarda karşılıklı olarak yürütülen işlemlerle aynı anda 500 tonluk devasa bir yük dengesinin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Türkiye’de büyük ölçekli eğik askılı köprüler arasında özel cıvatalı birleştirme teknolojisinin ilk kez bu kadar kapsamlı kullanıldığı proje, yerli mühendislik açısından da bir ilke imza atıyor. Strandjack vinçlerle kaldırılan tabliyeler, haritacı mühendislerin lazerli konumlandırma ölçümlerinin ardından hedeflenen noktaya milimetrik senkronizasyonla oturtuluyor. Yaklaşık 13 saat süren cıvatalama işlemiyle sabitlenen parçalar, yapının dayanıklılığını ve güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Gece yapılan ışıklandırma denemeleri ve yükselen dev kule vinçlerle görsel bir şölen sunan şantiye alanı, havadan çekilen görüntülerle Kanal İstanbul güzergahını da gözler önüne seriyor. Sazlıbosna’dan başlayıp Küçükçekmece Gölü’ne ve Marmara Denizi’ne kadar uzanan coğrafi hat, yükselen bu dev köprü inşaatıyla birlikte net bir şekilde izlenebiliyor.