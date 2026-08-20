Üşümezsoy, Adalar çevresinde meydana gelen mikro depremlerin ana fay üzerinde değil, ana fay hattını kesen ikincil ve üçüncül fay kollarında gerçekleştiğini belirtti.

“Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır”

YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Şener Üşümezsoy, Büyükada’nın güneyinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin, “Adalar fayı yaşlı ve ölü bir faydır. Buradan büyük bir deprem çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy’a göre bölgede meydana gelen küçük depremler, doğrudan Adalar fayının büyük bir deprem üretmek üzere gerildiğini göstermiyor. Mikro sarsıntıların, bölgede daha önce biriken stresin ikincil ve üçüncül faylar üzerinden küçük ölçekli hareketlerle boşalmasıyla ilişkili olabileceğini belirtti.

“1999’dan bu yana benzer hareketlilik yaşandı”

Son günlerdeki deprem hareketliliğinin daha önce hazırlanan fay haritalarıyla uyumlu olduğunu savunan Üşümezsoy, 1999 Marmara Depremi’nden bu yana bölgede benzer şekilde tetiklenmiş küçük depremlerin görüldüğünü ifade etti.

Bu nedenle Büyükada çevresindeki son sarsıntıların olağan fay hareketliliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Üşümezsoy, küçük depremlerin tek başına orta veya büyük ölçekli bir deprem beklentisi oluşturmadığını dile getirdi.

“İstanbul depremi geliyor” algısına karşı çıktı

Üşümezsoy, son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda oluşan “İstanbul depremi geliyor” şeklindeki yorumların bilimsel açıdan doğru bir çıkarım olmadığını söyledi.

Büyükada çevresindeki mikro depremlerin doğrudan büyük İstanbul depreminin habercisi olarak yorumlanamayacağını belirten Üşümezsoy, mevcut hareketliliğin bölgede daha önce gözlenen fay davranışlarıyla uyumlu olduğunu savundu.

Depremler konusunda uzmanlar arasında farklı değerlendirmeler bulunabildiği için, vatandaşların kısa süreli mikro deprem kümelerinden kesin bir büyük deprem sonucu çıkarmaması ve resmi sismoloji kurumlarının verilerini takip etmesi önem taşıyor.