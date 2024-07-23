AKOM tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış müjdesi verildi. Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.



Açıklamada, hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarı ve 1-2 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, kentte sıcaklıkların 5 Ağustos'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.