Barajlardaki Su Seviyesi Yüzde 80’e Dayandı

İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, 10 Mart’ta yüzde 77.98 olarak ölçülen barajların doluluk oranı, 20 Mart itibarıyla yüzde 79.46’ya ulaştı. Bu oran, geçtiğimiz aylarda yaşanan su kıtlığına dair endişeleri büyük ölçüde azaltırken, barajlardaki doluluk seviyesinin artış göstermesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

En Dolu ve En Boş Barajlar

İstanbul’a su sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan Elmalı Barajı yüzde 94.46 ile zirvede yer alırken, en düşük su seviyesine sahip baraj ise yüzde 55.89 ile Istrancalar oldu.

Barajlardaki Güncel Doluluk Oranları

20 Mart itibarıyla İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde:

✅ Alibey Barajı – %65.52

✅ Büyükçekmece Barajı – %75.1

✅ Darlık Barajı – %76.93

✅ Elmalı Barajı – %94.46

✅ Istrancalar Barajı – %55.89

✅ Kazandere Barajı – %86.18

✅ Pabuçdere Barajı – %85.39

✅ Sazlıdere Barajı – %58.1

✅ Terkos Barajı – %80.08

✅ Ömerli Barajı – %90.06

Yağışlar Devam Ederse Daha da Artabilir

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların da baraj seviyelerine olumlu yansıyabileceğini belirtiyor. Mevcut doluluk oranları sevindirici olsa da su tasarrufunun önemine dikkat çeken yetkililer, bilinçli su tüketiminin sürdürülebilir su kaynakları açısından kritik olduğunu vurguluyor.