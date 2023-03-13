Zeytinburnu’nda 23 yaşındaki genç dükkanda ölü bulundu

Zeytinburnu’nda 23 yaşındaki genç, sahip olduğu mağazada ölü bulundu. Gencin silahla kendisini vurarak intihar ettiği öne sürüldü.

Olay, dün gece Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 51. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre 23 yaşındaki Alper Tunga Yılmaz, sahibi olduğu giyim dükkanının kepenklerini kapattıktan sonra silahla kendini vurarak intihar etti. Ailesi gece oğullarına ulaşamazken, dükkanın ortağı sabah dükkanın kepenklerini açınca Alper Yılmaz’ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Acı haberi alarak mağazanın önüne gelen aile üyeleri sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar aileyi sakinleşmeye çalışırken, olayla ili soruşturma başlatıldı.