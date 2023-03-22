Ümraniye Belediyesi 37 aracıyla deprem bölgesinde hizmet veriyor

Ümraniye Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları sürüyor. Belediyeye ait 37 araç, 4 şehirde hizmet veriyor. Konuyla ilgili konuşan Başkan Yıldırım, “Deprem bölgesindeki hayat normale dönünceye kadar üzerimize düşen görev ne ise yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ümraniye Belediyesi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 45 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği yüzyılın felaketinin ardından hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki çalışmalara katılan belediyelerin başında yer aldı. Başta Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere, birçok personelini bölgeye yollayan Ümraniye Belediyesi, araç noktasında da çalışmalara büyük katkı sağladı. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’da Ümraniye Belediyesi’ne ait olan 37 araç görev yapıyor. Çöp kamyonu, süpürge aracı, ekskavatör, binek araç, dorse, JCB, bobcat, ikram aracı, mini kato, çift kabin araç, minibüs, kombine, tır-çekici, anons aracı ve etkinlik tırı gibi araçlar; enkaz kaldırma, temizlik, ikram ve ulaşım gibi alanlarda hizmet veriyor.

“Birçok araç ve personelimizi bölgeye sevk ettik”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi olarak hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş Depremleri’nin ardından Ümraniye’deki rutin çalışmalarımızı aksatmayacak şekilde birçok araç ve personelimizi bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz 6 Şubat’tan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deprem bölgesindeki hayat normale dönünceye kadar üzerimize düşen görev ne ise yapmaya devam edeceğiz” dedi.