Tuzla’da ilk kez oruç tutan çocuklar iftarda buluştu

Tuzla’nın 17 mahallesinden Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’ne giden ve ilk kez oruç tutan 8-14 yaş arasındaki 500 çocuk, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte iftar yaptılar. Başkan Yazıcı, programa katılan çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, “Bizim artık gelenekselleşmiş Ramazan ayının ikinci günü ikinci iftarımızı ömründe ilk kez oruç tutan çocuklarımızla yapıyoruz. Ramazan ayının rahmeti, bereketi, sevinci, mutluluğu hem de ilk defa oruç tutan çocuklarımızın heyecanı bizlere ayrı mutluluk veriyor” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve 8-14 yaş arasındaki çocukların kendi gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla sanattan spora onlarca farklı branşta eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Bilgi Evi’ne giden öğrenciler, iftar programında bir araya geldiler. Tuzla’nın 17 mahallesinden Bilgi Evi’ne gelen ve ilk kez oruç tutan 500 çocuk, Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile iftar yaptılar. Her Ramazan ayının 2’nci gününde geleneksel olarak gerçekleşen Başkanla ilk oruç kez oruç tutan çocukların buluşmasında Başkan Yazıcı, çocuklar ile tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Çocuklarla Başkan Yazıcı’nın buluşması renkli anlara sahne oldu.

“İlk defa oruç tutan çocuklarımızın heyecanı bizlere ayrı mutluluk veriyor”

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Ramazan ayına girdik. Ramazan ayına kavuşturan Rabbime hamdolsun. Bizim artık gelenekselleşmiş Ramazan ayının ikinci günü ikinci iftarımızı ömründe ilk kez oruç tutan çocuklarımızla yapıyoruz. Bugün onlarla ve arkadaşlarıyla birlikteyiz. Ramazan ayının rahmeti, bereketi, sevinci, mutluluğu hem de ilk defa oruç tutan çocuklarımızın heyecanı bizlere ayrı mutluluk veriyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim sofralarımızı şenlendirdiler. Ayrıca bereketlendirdiler. Ama çok daha önemlisi şereflendirdiler. Ömrü hayatında ilk defa oruç tutmaya başlayan çocuklarımızla aynı sofrayı paylaşmak, apayrı bir gurur. Medeniyetimizin bu evlatlarını daha iyi noktalarda hep birlikte Ramazan’da da bayramda da Rabbim bizleri aynı masada buluştursun. Birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi artırsın. Herkesin tekrar Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.