Türkiye’de kuraklık sorununa karşı sürdürülebilir tarım politikaları

Dünyada su kaynaklarının azaldığı ifade edilirken, 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde tarım politikalarında sürdürülebilirliğe ve şuurlu su kullanımının önemine dikkat çekiliyor.

Dünyada su kaynaklarının azaldığı, içme suyuna erişim noktasında sıkıntılar yaşandığı ifade eden uzmanlar, suyun şuurlu kullanımı konusunda uyarıyor. Son yıllarda zaman zaman doluluğu azalan barajlarda su tehlikesinden bahsedilirken, 22 Mart Dünya Su Günü öncesi tarım politikalarında sürdürülebilirliğin önemi ve suyun şuurlu kullanımına karşı şuurlandırma çalışmalarına dikkat çekiliyor. Son dönemde bakliyat sektörünü doğrudan etkileyen dönemler yaşandığını belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, “İlkbahar mevsiminde beklenen yağışın olmaması durumunda ülkemizi bekleyen kuraklık etkilerinin her geçen gün artacağı öngörülüyor. Tehlikenin boyutunu ve uzun vadede hayatımıza olan etkilerini iyi değerlendirip buna yönelik çalışmalar yapmalı ve tedbirler almalıyız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Şubat ayı yağış raporuna göre Türkiye geneli Şubat ayı yağışları, normalinin ve geçen yıl Şubat ayı yağışlarının altında gerçekleştiği belirtiliyor" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak telafi edilemez değişiklikleri önlemeliyiz"

Sözlerini sürdüren Duru, "Uzmanların açıklamalarına göre Konya’da artık her yıl 20-30 arası obruk oluştuğunun gözlemlendiği bildirildi. Türkiye’nin “tahıl ambarı” olarak adlandırılan İç Anadolu bölgesinde bakıldığında ise 2022 yılı Şubat ayı yağışlarına göre yüzde 43 azalma gerçekleşti. Yanlış ürün ekimleri, aşırı sulama, anız yakma gibi yanlış tarım uygulamaları toprağın yapısal ve fiziki kimyasal özelliklerine zarar verdiğinden kuraklık kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış tarım uygulamaları konusunda uzun yıllardır toplum genelinde farkındalık sağlamaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir tarım hedefliyorsak tarım yapılan arazilerde telafi edilemez değişiklikleri önlemeliyiz. Sürdürülebilir tarımı destekleyerek, ekilebilir alanlarımızı daha iyi değerlendirmek ve besin değeri yüksek daha fazla ürün elde etmek zorundayız” dedi.