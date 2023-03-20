Sultanbeyli’de afet istasyonları kuruldu

İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından “Afet İstasyonu” projesi çerçevesinde Sultanbeyli ilçesinde 12 farklı noktada afet istasyonları kuruldu.

İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi tarafından “Afet İstasyonu” projesi çerçevesinde ilçedeki 12 farklı noktada kurulan afet istasyonları, muhtemel bir deprem veya afet durumunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaşam destek ve kurtarma malzemeleri, ekipmanlar ve teçhizat bulunuyor. İstasyonlarda bulunan malzemeler, herhangi bir afet yaşanması durumunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar vatandaşlar ve afet gönüllüleri tarafından kullanılabilecek. İstasyonlar, önümüzdeki günlerde tüm mahallelerde hizmete sunulacak.

Jeneratörden çadıra kadar her şey var

Afet istasyonlarında yaklaşık 50 farklı malzeme bulunuyor. Malzemelerden bazıları şunlar; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, hidrolik kriko, kazmalı balta, el testeresi, yangın tüpü, battaniye, kurtarma ipi, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, bidonlar, megafon, soğuk iklim çadırı, su deposu.

Kaymakam Şahin istasyonları inceledi

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, beklenen Marmara depremi başta olmak üzere afetlerde kullanılabilecek tüm ekipmanları içeren afet istasyonlarında incelemelerde bulundu. Her an depreme hazır bulunan istasyonlardaki malzemeleri yerinde inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.