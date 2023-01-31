Küçükçekmece’de kedilere şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Küçükçekmece’deki bir sitede kedileri tekmelerken kameraya yansıyan Aytuğ Koyuncu, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece’nin Atakent Mahallesi’ndeki bir sitenin girişinde kediye tekme ve tokat atarak şiddet atan şahsın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İhbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliğine bağlı polis ekipleri, şüpheli Aytuğ K’yı bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği’ne götürülerek ifadesi alındı.

İfadesinde yapmaması gereken bir şeyi yaptığını anlatan Aytuğ K, site yönetiminin kendisine olan husumetinden dolayı kedilerin içeri alındığını ve bu yüzden şiddet uyguladığını anlattı.

Şüpheli şahıs, ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.