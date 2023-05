İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy verdikten sonra yaptığı basın açıklamasında, “Çok helalleşeceğimiz şey var. Yarından itibaren bunlar konuşulacak, ben peşini bırakamayacağım” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve oğlu ile birlikte Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı. Başkan İmamoğlu oy kullanımı sonrası okulun bahçesine basın açıklamasında bulundu.

Oy kullanmanın önemine değinen İmamoğlu, “Bugüne yakışır davranış ve işleyişle geçmesi mühim. Sandıklarda görev alan her siyasi partinin temsilcileri var. Sandıkta görev alan devlet görevlisi memurlar var hepsine teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. Kullanılan oyun doğru şekilde adreslerine ulaşmasını sağlamak bir oya bile sıkıntı getirmemek. Oy milletimiz adına bir namustur. O bakımdan hepsine başarılar diliyorum. Vatanımızın her sathında her birine başarılar dilerim. Bu süreçte toplumun güvenliğini sağlayan insanlarımızın burada sorunsuz sulh içerisinde süreci tamamlamalarına katkı sunan bütün emniyet güçlerimizin her zaman ayaklarına taş değmesin dediğimiz polisimiz, jandarmamız bütün emniyet güçlerimize de başarılı bir gün geçirilmelerini diliyorum. Bu hususta da gereken en hassas işleyişi yerine getireceklerine inancımla kendilerini şimdiden tebrik etmek istiyorum” dedi.

İmamoğlu seçim süreciyle de ilgili konuşarak, “Hem bu tur hem öncesi ne yazık ki arzu ettiğimiz dille geçmedi. Bu dilin karşılığından umarız insanlarımız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü kötü iftiralar ile içi yalan dolu bir çok husus ile karşı karşıya kaldık bunlar olsun istemezdik. Bazen ‘ne yapalım bunlar seçim sathında yapılır’ diyenler oluyor. Benim için yanıyor ben kimse hakkında yalan konuşamam. Seçim sathı toplumun aynasıdır. Bir turnusol kağıdı gibi insanların özünü ortaya çıkarır. Ben şu anda nasıl davranıyorsam insanlarımız burada oylarımız devlete millete hayırlı olsun diyorsam sahada da aynı şeyi söyledim. Kimsenin oyuna müdahale edilmez. Herkesin oyuna saygı duyulur. Bu bağlamda bende keşke siyasiler olarak o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı yalan ile iftiralar ile insanlar aldatılmasaydı. Çok helalleşeceğimiz şey var. Yarından itibaren bunlar konuşulacak ben peşini bırakamayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler. Hiç kimsenin üzerine yapışmayacak ama toplumun kalbine kötülük nakşedecek şeyler. Bu bakımdan seçim bitti söylenenler unutulsun demeyeceğim şeyler olduğunun altını çizmek istiyorum. Seçim anları değerlidir sonucu da adil bir şekilde sonuçlandığı haliyle elbette saygı duyacağız. Her koşulda bu tür demokrasi anlarına bir son bir final diye bakmamak lazım. Yarın itibariyle çok taze geniş yeni başlangıçlara sizleri uğurlarla. Buradan hani mesaj çıkarsa çıksın milletimizin adına toplumumuz adına oy verenler vermeyenler hangi taraf olursa sorgulanması ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur. Bu yönüyle ben şahsen mutlaka irdeleyeceğiz inceleyeceğiz ve milletimizin geleceğine. Bu gencecik nüfusa sahip toplumumuzun geleceğine en faydalı işleri nasıl yapabiliriz diye irdeleyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi geleceğimize umutla bakacağız” diye konuştu.