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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt oyunu kullandı
ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI KEMAL DENİZ BOZKURT, CUMHURBAŞKANLIĞI İKİNCİ TUR SEÇİMLERİ İÇİN OYUNU KULLANDI
İSTANBUL 28.05.2023, 13:58
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlar saat 08.00’den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da ailesiyle birlikte İBB Prof. Dr. Sebahattin Zaim İlkokulu’na gelerek oyunu kullandı. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan Başkan Bozkurt, oy kullanacağı 1280 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sandık görevlileri ile bir süre sohbet eden Bozkurt, daha sonra oyunu kullandı.