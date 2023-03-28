Depremzede çocukların yüzünü Ümraniye Belediyesi eğlence tırı güldürüyor

Ümraniye Belediyesi ekipleri, etkinlik tırı ile deprem bölgesindeki yüzlerce çocuğu eğlendirip, mutlu etmeye devam ediyor. Bölgede depremin izlerinden uzaklaştırılmaya çalışılan çocuklar; palyaço, sahne gösterileri, Karagöz Hacivat ve interaktif çocuk oyunlarıyla unutulmaz günler geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Onikişubat’ta yaşayan afetzedelerin yaralarının sarılması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kahramanmaraş Onikişubat’ta bulunan Ümraniye Belediyesi’ne ait etkinlik tırı çocuklar için aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Gönüllü tiyatrocuların da yer aldığı etkinliklerde çocukların travma etkisinden uzaklaşıp, doyasıya eğlenmesi sağlanıyor. Etkinliklere ebeveynleriyle katılan çocuklar; Karagöz Hacivat, palyaço, sahne gösterileri ve interaktif çocuk oyunlarıyla keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca çocuklara, patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram ediliyor.

“Çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değiyor”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaşanan büyük felaketin ardından yaralarımızı sarmak biraz zamanımızı alacak ama iyileşmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. En önemlisi de çocuklarımızın psikolojisi. Onların biraz olsun bu tramvayı atlatabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgede yer alan etkinlik tırımız sayesinde, çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye değiyor. Bu aktivitelerle olumsuz etkileri azaltabilirsek, bu bizim için en büyük mutluluk olur. Depremzede kardeşlerimizin normal hayatlarına dönene, sıcak yuvalarına kavuşana kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.