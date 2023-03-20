Ataşehir’de 51 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor

Ataşehir İlçesi Yeni Çamlıca-Mevlana-Mimar Sinan Mahallelerini yakından ilgilendiren yaklaşık 51 yıllık mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor. 1972 yılından bugüne kadar üç mahalleyi kapsayan mülkiyet sorununda sona yaklaşıldı.

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahallelerinin 1972 yılından bu yana devam eden mülkiyet sorunu Ataşehir Belediyesi tarafından 2981 Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan “İmar Islah Planı Uygulaması” (Parselasyon Planı) Belediye Encümeni’nin onayından sonra İBB Encümeni’nden de onaylanarak Zabıta Müdürlüğü’nün Girişinde (-1 Kat) bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Akabinde Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğünce işlemlere başlanarak ortalama 2 - 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri’nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

51 yıllık Mülkiyet sorununun çözüme kavuşacağını söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Başta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen Ataşehir ile İBB Meclis Üyelerine teşekkür ederim. Ataşehirimize hayırlı olsun” dedi.

51 yıllık sorunda sona yaklaşıldı

Ataşehir Belediyesi tarafından Yeni Çamlıca Mevlana ve Mimar Sinan Mahallelerini kapsayan mülkiyet sorunun çözümü çalışmaları esnasında 07- 16 Şubat 2022 tarihleri arasında Yeni Hayat Gençlik Merkezi’nde arsa hisse oranları, parsel malikleri dağıtımları, arsa sınırları ile ilgili 14 günlük askı süreci gerçekleştirilmişti.

Askı sürecinin ardından Ataşehir Belediyesi tarafından hak sahibi vatandaşların itirazları ve teknik hatalar giderilerek, Ataşehir Belediyesi Encümenine kararın onaylanması için havale etti. Encümen üyelerinin kararı onaylamasının ardından üç mahalleyi kapsayan karar, İBB Encümenine gönderildi.

15 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen İBB Encümen toplantısında Ataşehir’in Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan Mahallelerini kapsayan “İmar Islah Planı Uygulaması” (Parselasyon Planı), 2981 Sayılı Kanuna göre Ataşehir Belediyesi’nce işlem tesis etmesi uygun görülerek karar alındı. Karar Ataşehir Belediyesi’ne gönderilmesi ile Zabıta Müdürlüğü’nün Girişinde (-1 Kat) bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Bilgi almak için müracaat edecek vatandaşların ve maliklerin; kimlikleri, eski tapuları veya malik adına vekalet ile müracaat etmeleri gerekiyor. Kişisel verilerin güvenliği kanunu (KVKK) çerçevesinde tapu maliklerine bilgi verilecek parselasyon paftaları ise askıda incelenebilecek.

Akabinde Ataşehir İlçe Kadastro Müdürlüğü ve Ataşehir İlçe Tapu Müdürlüğünce işlemlere başlanarak ortalama 2 - 3 ay içerisinde Tapu Tescil İşlemleri’nin tamamlanması sonrasında tapu dağıtımı Ataşehir Belediyesi ve İBB tarafından yapılacak.

Bölgede ki imar planları, 2023 yılının sonuna kadar 1/5000’lik ve 1/1000’lik Nazım ve Uygulama İmar Planları Ataşehir ve İBB Belediyesi’nce birlikte eş zamanlı olarak hazırlanmasının ardından İBB Meclisi ve Ataşehir Belediye Meclisince onaylanması hedefleniyor.