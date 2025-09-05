Genelgede, son dönemde İstanbul’da karavan kullanıcılarının sayısında gözle görülür bir artış yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle sahil şeritleri, yol kenarları ve yeşil alanlara izinsiz park eden karavanların çevre düzenini, trafik akışını ve vatandaşların kamusal alanlardan yararlanma hakkını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Valilik, karavan turizmi için planlı ve düzenli alanlar oluşturulmasının zorunluluğuna işaret ederek şu hususları öne çıkardı:

Karavan park alanlarının planlaması ve düzenlenmesi belediyelerin sorumluluğunda olacak.

Park alanları çevreye zarar vermeyecek, ulaşımı aksatmayacak bölgelerde seçilecek.

Karavanların manevra yapabilmesi için yeterli alan bırakılacak, altyapı hizmetleri (elektrik, su, kanalizasyon) eksiksiz sağlanacak.

Tuvalet, duş, lavabo gibi temel ihtiyaç alanları ve atık yönetim sistemleri kurulacak.

Alanlarda güvenlik personeli bulundurulacak, kamera ve aydınlatma sistemleri ile 7/24 izleme yapılacak.

Uzun süreli konaklamalara izin verilmeyecek, giriş yapan tüm karavanların plakaları ve yolcu kimlik bilgileri kayıt altına alınacak.

Yangın güvenliği başta olmak üzere tüm yasal tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Valilik, belediyelere karavan park yeri olarak uygun alanların tespit edilmesi ve çalışmaların kısa sürede tamamlanması talimatını verdi. Ayrıca belirlenen alanların dışında karavan parkına kesinlikle izin verilmeyeceği ve uygulamada aksaklığa mahal bırakılmaması gerektiği belirtildi.

Bu düzenleme ile İstanbul’da hem karavan turizminin güvenli şekilde yapılması hem de kamusal alanların düzenli ve herkesin kullanımına açık kalması hedefleniyor.