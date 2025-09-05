Bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği yaklaşık 35.000 adet teslimatla on binlerce insanın gelecek planlarını gerçeğe dönüştüren Fuzul, güçlü finansal sonuçları ve toplumsal katkısıyla Türkiye ekonomisine güç katıyor.

Tasarruf finansman sektörünün öncüsü Fuzul, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde Fuzul'ün sunduğu faizsiz modele olan ilgi artarken, şirket yeni müşteri sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 kat artırdı. Yılın ilk altı ayında teslimat sayısını bir önceki yıla göre yüzde 277 artırarak yaklaşık 35 bin adet konut ve araç teslimi gerçekleştiren Fuzul, on binlerce kişinin gelecek planlarına ulaşmasına aracılık etti.

Finansal Büyümenin Ardındaki Dinamizm

Fuzul, 2025'in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla rekor bir büyüme ivmesi yakaladı. Yalnızca altı ayda sisteme katılan yeni müşteri sayısı, yüzde 169’luk bir büyümeye denk gelen yaklaşık 2,7 katlık bir artışla yaklaşık 35 bin’den 90 bine yükseldi. Bu dikkat çekici ivme, Fuzul’ün toplam müşteri portföyüne de doğrudan yansıdı. 2024 sonunda 162.854 olan aktif müşteri sayısı, 2025'in ilk yarısı itibariyle 241.093’e ulaşarak Fuzul modeline gösterilen ilginin ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

Fuzul’ün finansal gücünü yansıtan en önemli verilerden biri ise aktif sözleşme tutarı oldu. 2024 sonunda 145,5 milyar TL olan aktif sözleşme tutarı, 2025’in ilk yarısında 269,4 milyar TL’ye yükselerek daha şimdiden önemli bir artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında elde ettikleri güçlü sonuçları değerlendiren Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "2025'in ilk yarısında elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlar, Türkiye'de tasarrufa dayalı finansman modeline olan ihtiyacın ve güvenin ne denli arttığını gösteriyor. Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme faaliyetlerimize hız verdiğimiz ve ülke genelinde müşteri portföyümüzü farklı segmentlerde genişlettiğimiz bu dönemde, on binlerce vatandaşımızın daha ev ve araç hedeflerine faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz çözümlerle ulaşmasına aracılık ettik. Yılın geri kalanında da aynı kararlılıkla çalışarak daha fazla insanın gelecek planlarını gerçeğe dönüştürmesini sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Rakamların Ötesindeki Gerçek Etki

Faizsiz, peşinatsız ve kefilsiz bir model sunarak bireylerin kendi birikimleriyle konut veya araç sahibi olmalarını kolaylaştıran Fuzul'ün başarısı, sadece finansal büyüme verileriyle sınırlı değil. Bu verilerin ardında, Fuzul’e duyulan güvenle gelecek planları yapan on binlerce insanın hikâyesi yatıyor. 2025'in ilk yarısında 35 bine yakın konut ve araç teslim eden Fuzul, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla teslimat sayısını yüzde 277, teslimat tutarını ise yüzde 477 gibi dikkat çekici bir oranda artırma başarısı gösterdi. Şirket, bu teslimatlarla yılın ilk altı ayında toplam 29,14 milyar TL değerinde ev ve araç finansmanına aracılık etmiş oldu.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

2025 yılının ilk yarısında elde edilen bu güçlü büyüme ivmesi, Fuzul’ün yıl sonu beklentilerini de olumlu etkiledi. Şirketin yakaladığı bu ivme, daha yılın ilk yarısında 2024’ün toplam yeni müşteri sayısının yüzde 95,9’una ulaşılmasını sağladı. Mevcut büyüme trendinin korunması hâlinde, yıl sonunda yeni müşteri sayısının 200 bine ulaşması ve 2024 yılı toplam müşteri sayısına göre yaklaşık yüzde 92’lik bir artış yaşanması bekleniyor. Türkiye’nin ekonomik büyüme yolculuğunda üstlendiği bu öncü rolü sürdürmeye kararlı olan Fuzul, yeni finansman çözümleriyle her geçen gün daha fazla insanın gelecek planlarını güvenle hayata geçirmesine olanak tanıyor.