İstanbul Üniversitesi, Beyazıt'taki kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilerine açtı. Kampüsler, hafta içi 8.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebililiyor. Bugün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, vatandaşların ders sırasında amfiye girdiği görüldü ve tepki çekti.

Güvenliğin korunması için İmza kampanyası platformu Change.org’da kampanya başlatan İlayda Kurtulmuş, “Bu karar üniversitenin parmaklıklarla kapalı olması için değil; eğitimin kalitesinin, kampüs yaşamının, üniversite kültürünün ve en önemlisi güvenliğinin korunması için değiştirilmelidir” ifadelerini kullandı.



Kampanyayı imzalayan kişilerin yorumları arasında da, güvenlik endişesi ön planda yer aldı. Kampanyayı imzalayan bir veli olan Ali Demirtekin, “Çocuklarımızın üniversitede ne idüğü belirsiz insanlarla karşılaşma riski olduğu için, güvende olmadığı hissini yaşamamak için, üniversitelerin piknik alanı veya yol geçen hanı olmadığı için imzalıyorum” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olan Emine Feyzioğlu ise “Ben de bu okulun bir öğrencisiyim, bu karar öğrenciler açısından güvenlik sorunu yaratıyor. Karardan geri dönülsün!” dedi.