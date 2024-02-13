25 yıllık sektör tecrübesiyle Erkan Yazal, Nissan Türkiye Satış Sonrası Direktörü olarak atandı.

1999 yılından beri otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarında rol aldığı satış sonrası hizmetler alanında dikkat çeken Erkan Yazal, teknik donanımına ek olarak müşteri deneyimi, pazarlama kampanyaları, pazar geliştirme gibi pek çok alanda uzmanlığa sahip.

Şubat 2024 itibarıyla Nissan Türkiye bünyesine katılan Erkan Yazal, sahip olduğu uzman birikimini Nissan Türkiye için sunacak.

Makine Mühendisi olan Erkan Yazal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, evli ve 1 çocuk babasıdır.