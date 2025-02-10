AKOM’un tahminlerine göre, gün boyunca İstanbul’un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı görülmeye başladı. Akşam saat 17.00’den itibaren ise kar yağışının şehrin genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Sibirya Kökenli Soğuk Hava Dalgası Etkili Olacak

İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Sibirya kökenli bir hava hareketinden kaynaklanıyor. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi ve Çarşamba günü özellikle sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehirde sıcaklıkların 0-5 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgar ve Don Uyarısı: Dikkatli Olun

AKOM, kuzeyli yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riski artacak. Bu nedenle, vatandaşların buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Baraj Doluluk Oranı ve Yağış Beklentisi

İstanbul’daki barajların doluluk oranı şu an yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın yüzde 65’in üzerine çıkması bekleniyor.

Kalıcı Kar Örtüsü Oluşmuyor

AKOM’un değerlendirmelerine göre, mevcut sıcaklıklar nedeniyle kar birikimi beklenmiyor. Yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, sıcaklıkların 1-2 derece daha yüksek olması nedeniyle kar örtüsü kalıcı olmuyor ve yağış sonrası kar tekrar eriyor.

Vatandaşlara Uyarı: Trafikte Dikkatli Olun

AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olmalarını tavsiye etti. İstanbullulara, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği uyarısı yapılırken, trafikte dikkatli olunması ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanılmaması önerildi.