İstanbul Holding 2024’te Rekor Yıl Geçirdi

Toplantının açılışında konuşan Murat Kalsın, İstanbul Holding’in 2024 yılı itibarıyla büyük bir başarıya imza attığını belirterek, “Hisse başına değerimiz 100 kat arttı. Böylelikle hisse değerimizi 10 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkardık. Ayrıca, 2024 sonu için hedeflediğimiz 50 milyon dolarlık varlık değerine de ulaşmış olduk” dedi.

Kalsın, İstanbul Holding’in yalnızca bugünü değil, geleceği şekillendirecek adımlar attığını vurguladı. “Yatırım, bizim için yalnızca finansal bir araç değil, aynı zamanda sürdürülebilir değer oluşturmanın, ülkemize katkı sağlamanın ve güven inşa etmenin bir yolu” şeklinde konuşan Kalsın, 2025 yılında nakit rezervlerini güçlendirerek yeni fırsatları değerlendirme konusunda esnek yatırım olanağı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Gelecek İçin Güçlü Stratejiler ve Yeni Projeler

İstanbul Holding, geleceği daha iyi anlayabilmek adına başlattığı projelerle de dikkat çekiyor. Murat Kalsın, Ortaklık Vizyon Projesi, Veliaht Programı, Yatırımcı Hızlandırma Programı ve İstanbul Yatırım Forumu gibi projelerle iş dünyasının ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kalsın, Türk iş insanlarının bilgi ve ortaklık kültürü etrafında buluşarak Türkiye ve bölge ekonomisinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya koyacak bir organizasyon yaratmayı hedeflediklerini belirtti. “Birlikte hareket ettiğimizde daha büyük hayaller kurabilir, daha büyük hedeflere ulaşabiliriz” diye ekledi.

Yönetim Kurulu Yeniden Seçildi

Genel Kurul toplantısında İstanbul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, Başkan Yardımcıları Aslan Kut ve Murat Kolbaşı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Şenocak ve Turgut Erkeskin göreve yeniden seçildi. Ayrıca, Genel Müdürlük görevini üstlenen Murat Özdemir, bayrağı Adnan Bostan ve Abdulkadir Turan’a teslim etti.

İstanbul Holding, sürdürülebilir büyüme ve güven inşa etmeye yönelik stratejileriyle 2024’te önemli bir başarıya imza atarken, 2025 yılı için de güçlü hedefler belirledi.