Toplantının ana gündemini, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendirecek yatırım stratejileri ve ortak vizyon planlamaları oluşturdu.

Her sektörden 100 iş insanının kurucusu olduğu İstanbul Holding, tarımdan enerjiye, savunma sanayinden gayrimenkule kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirerek, küresel ölçekte rekabet edebilecek sürdürülebilir ve etik yatırım modelleri üzerinde çalışıyor. Holding Club çatısı altında gerçekleştirilen bu özel buluşmada, uzun vadeli yatırım stratejileri, girişim sermayesi fırsatları ve inovatif iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı.

Tarım ve Kültürel Miras Projeleri Gündemdeydi

Toplantının dikkat çeken başlıkları arasında İstanbul Holding portföyünde yer alan yatırımlar da yer aldı. İştiraklerinden İH Tarım Yatırım A.Ş. ve BIG Tarım’ın, 2 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirdiği badem üretimi ve tarım teknolojileri projeleri, sürdürülebilir gıda arzı ve yüksek verimlilik hedefiyle öne çıktı. Öte yandan Beylerbeyi’nde hayata geçirilen Gazhane A.Ş. projesi ise, kültürel mirasın korunarak ticari bir yapıya entegre edilmesi açısından örnek bir dönüşüm modeli olarak değerlendirildi.

Yeni Nesil Sektörlerde Ortak Yatırım Fırsatları

Enerji, bilişim, gıda ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerin yanı sıra, biyoteknoloji ve yeşil hidrojen gibi geleceğin yatırım alanlarında da ortak senaryoların masaya yatırıldığı toplantıda, İstanbul Holding’in dijital dönüşüm, çevre dostu mimari ve uluslararası ticaret gibi alanlarda aktif rol üstlenmeye devam edeceği vurgulandı.

İstanbul Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Holding olarak sadece finansal kazanç odaklı değil, ülkemizin kalkınmasına hizmet edecek sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımları da önceliklendiriyoruz. Etik değerleri merkeze alan, çevreyle uyumlu ve vizyoner iş modelleriyle Türkiye’yi dünyada temsil edecek projeler geliştirmeye kararlıyız. Holding Club ile oluşturduğumuz sinerji, bu hedeflere ulaşmada en büyük gücümüz.”

Kurumsal Gelişim ve Girişimcilik Ekosistemine Destek

Toplantıda İstanbul Holding’in yatırım ekosistemine katkı sunmak üzere geliştirdiği üç büyük proje de tanıtıldı.

Bunlardan ilki, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan Veliaht Gelişim Programı, orta ve üst düzey yöneticilerin stratejik liderlik kabiliyetlerini artırmaya yönelik eğitim ve mentorluk süreçlerini kapsıyor.



İkincisi ise, girişimcilere özel olarak tasarlanan Yatırımcı Hızlandırma Programı. Bu program ile eğitim, demo günleri ve fonlara erişim gibi desteklerle erken aşama girişimlere ivme kazandırılması hedefleniyor.



Üçüncü olarak tanıtılan İstanbul Investment Forum (IIF) ise, İstanbul’un küresel yatırım merkezi olma vizyonuna katkı sunmak üzere stratejik diyalogları, inovatif iş birliklerini ve yeni ekonomik paradigmaları buluşturacak uluslararası bir platform olarak konumlanıyor.

İstanbul Holding’in kurumsal gelişim vizyonunu, yatırım alanlarındaki çeşitliliği ve Türkiye’nin geleceğini odağına alan iş birliği stratejilerini yansıtan bu toplantı, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.