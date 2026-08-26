Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil edecek olan yeni takım Körfez Basket sezon açılışını ve taraftarla buluşmasını Fenerbahçe maçıyla yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan hazırlık maçı öncesinde biletler sembolik rakam olan 41 TL'den satışa çıkarıldı.

Basketbol Süper Ligi'nin en genç kulübü Körfez Basket'te yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sportif başarının yanı sıra kurmaya hazırlandığı alt yapı aracılığıyla sporcu yetiştiren ve Kocaeli'de kök salan kulüp kültürü oluşturma hedefiyle Süper Lig serüvenine başlayan Körfez Basket peş peşe transferlerini açıkladı. U-20 milli takım başantrenörlüğünü de yapan Serhan Kavut'un teknik patronluğunu üstlendiği Körfez Basket hazırlık maçlarına bugün kentlisi Çayırova Belediyesi ile başladı.

Taraftarla buluşma Fenerbahçe maçıyla olacak

Kocaeli ekibinin en çok ilgi gören hazırlık maçı ise 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma oldu. Manisa Basketbol'un yarışma haklarını devralarak Kocaeli'de faaliyetlerine başlayan Körfez Basket seyircisiyle ilk buluşmasını Fenerbahçe maçıyla gerçekleştirecek. İlk maçta tribünleri doldurmak ve basketbol severlerle güçlü buluşmak isteyen kulüp, özel karşılaşmanın bütün biletlerini sembolik rakam olarak 41 TL'den satışa sundu. Kombine sahiplerine ise Körfez Basket - Fenerbahçe mücadelesi için courtside koltukları ücretsiz olarak açıldı.

Başantrenör Serhan Kavut: 'Çok heyecanlıyız'

Kocaeli'de yaşayan tüm sporseverlere 'Maça gelin' çağrısında bulunan Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, 'Yeni sezonun ilk adımını, kendi evimizde taraftarımızla birlikte atıyoruz. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Fenerbahçe Tarfin karşısında oynayacağımız sezon açılış maçında sahaya çıkıyoruz. Yeni sezonun başlangıcında, yeni hedeflerin ilk adımında, Kocaeli şehriyle buluşacağımız için çok heyecanlıyız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururunu da hep birlikte yaşayacağımız bu özel günde, Kocaeli'nin basketbol ateşini yakalım' dedi.

Cihad Şahin: 'Maça gösterilen ilgi ve bilet satışları bizi mutlu ediyor'

Kulübün Genel Menajeri Cihad Şahin ise, '29 Ağustos'ta şehrimizde oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması bizim için çok özel ve anlamlı bir maç olacak. Öncelikle Kocaeli'ye gelecekleri için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü takımımızla şehrimiz buluşacak. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve bizler taraftarımızın karşısına çıkmak için gerçekten çok heyecanlıyız. Kocaeli taraftarı ile bütünleşerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni bir takım olarak dinamik, mücadele gücü yüksek ve taraftarına heyecan verecek bir basketbol oynamak bizim sezon boyu felsefemiz olacak. Bu maçta da bunun ilk adımlarını atmak istiyoruz. Şehrimizin maça gösterdiği yoğun ilgi ve bilet satışlarının çok iyi ilerlemesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Umarım herkes için keyifli, güzel ve basketbol adına dolu dolu bir maç olur. Tüm taraftarlarımızı 29 Ağustos'ta takımımızı desteklemeye davet ediyoruz' sözlerini kaydetti.

Sezonluk kombine biletler satışa çıkarıldı

Yeni sezonun 26 Eylül'de başlayacağı Basketbol Süper Ligi'nde Körfez Basket ilk maçını kendi sahasında Esenler Erokspor ile oynayacak. Körfez Basket, 2026-2027 sezonu boyunca tüm iç saha maçlarında geçerli olacak kombine bilet fiyatları ise 5 bin 41 TL ile 50 bin 41 TL arasında satışa çıkardı. 3. kategori 102, 103,108 ve 109 numaralı tribünler 5 bin 41 TL, 2. kategori 101-104, 107 ve 110 numaralı tribünler 7 bin 541 TL, 1. kategori 105 ve 106 numaralı tribünler 10 bin 41 TL, VİP C tribünü, 10 bin 41 TL, VİP A ve VİP B tribünü 15 bin 41 TL'den sunuldu. Kulüp, courtside olarak tanımlanan; saha içinde ve oyun alanının kenarında olan özel bölüm içinse; 1. sıra 50 bin 41 TL, 2. sıra 40 bin 41 TL ve 3. sıra koltukları 30 bin 41 TL'den taraftara, firmalara ve kurumlara açtı.