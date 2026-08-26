Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Myenty Abena, Fuat Bavuk ve Sontje Hansen, taraftarlarla imza gününde buluştu. GFK Store'da gerçekleştirilen imza gününde açıklama yapan futbolcular, yeni sezonda takım olarak hedeflerinin en iyi başarıyı elde etmek olduğunu söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları Myenty Abena, Fuat Bavuk ve Sontje Hansen, taraftarlarla imza gününde buluştu. Sanko Park AVM'de bulunan GFK Store'da gerçekleştirilen imza gününe 7'den 70'e yüzlerce taraftar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, yanlarında getirdikleri forma, top, poster gibi pek çok ürünü futbolculara imzalattı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, zaman zaman tezahüratlarla futbolculara ve takıma destek verdi. İmza günü sırasında açıklama yapan futbolcular Myenty Abena, Fuat Bavuk ve Sontje Hansen, sezona iyi başladıklarını ve bunu sürdürerek ligi bitirebildikleri en iyi noktada bitirmek istediklerini söyledi.

'Bu takıma ve şehre hizmet etmek istiyorum'

Gaziantep ekibine bu sezon transfer olan genç forvet Fuat Bavuk, 'Taraftarların yoğun ilgisinden dolayı çok şaşırdık. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Herkesi maçlara da davet etmek istiyoruz. Amacımız bütün sezonu iyi bir şekilde geçirmek. Maçlarda galibiyetler alarak daha çok taraftar çekmek istiyoruz. Rize maçı için de çok iyi çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz çünkü iyi bir takımımız var. Ben de bu sezon yeni geldim. Bu takıma ve şehre hizmet etmek istiyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi olur' ifadelerini kullandı.

'Rize maçına da tüm taraftarlarımızı bize destek olmaları için bekliyoruz'

Takımın tecrübeli defans oyuncusu Myenty Abena, 'Burayı ve takımımı gerçekten seviyorum. O yüzden burada ikinci yılımı geçiriyorum. Bu sezon da iyi işler yapacağımızı, iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu imza günü de bizim için önemli bir aktivite. Futbolcu ve taraftarların birbirleriyle buluşması önemli. Taraftarların ilgisi ve sevgisi çok güzel. Rize maçına da tüm taraftarlarımızı bize destek olmaları için bekliyoruz. Her maç dolu stadyum görmek istiyoruz. Sadece büyük takımlara karşı değil, tüm maçlarda taraftarlarımızı bekliyoruz. Onların desteği bu tür maçlar için de çok önemli' şeklinde konuştu.

'Takıma goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum'

Takımın yeni transferlerinden genç kanat oyuncusu Sontje Hansen ise, 'Bugün bu etkinliğe bu kadar taraftarın geleceğini tahmin etmemiştim. Benim için güzel bir şok oldu. Geldiğim günden beri takım ve taraftarlar gerçekten çok harika. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ben de olabildiğince süre bulmak ve takıma faydalı olmak istiyorum. Bu benim için harika bir fırsat olur. Takıma goller ve asistlerle katkı sağlamak istiyorum. Bu sene takım olarak iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Son deplasman maçında taraftarlarımız bize çok destek oldu. Biz de onlar için maçı kazandık. Bu hafta Rize maçında da onlara çok ihtiyacımız var. Daha fazla destek bekliyoruz' diye konuştu.