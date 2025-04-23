Prof. Şengül, “Bu deprem ve devamındaki artçılar, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Aksine, bu riskin halen sürdüğünü göstermektedir” diyerek vatandaşları uyardı. Sosyal medya ve benzeri platformlarda yayılan spekülatif yorumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Şengül, “Yalnızca yetkili kurumların açıklamaları dikkate alınmalı, panik ve kaygıya kapılmadan bilinçli hareket edilmelidir” dedi.

Bilim Kurulu’nun açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Deprem sonrası hasar gören binalara girilmemesi ve durumun resmi mercilere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Merkezi ve yerel yönetimlerin, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışmasının önemine dikkat çekildi.

Spekülasyonların önüne geçmek amacıyla, yetkili kurumların kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamaya İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir ve İBB Bilim Kurulu üyeleri (Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Eser Çaktı, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Prof. Dr. Şerif Barış ve Doç. Dr. Pelin Alpkökin) katıldı.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’den Saha Durumu Bilgilendirmesi

Deprem sonrası İBB ekiplerinin hızla sahaya intikal ettiğini belirten Genel Sekreter Prof. Demir, “628 araç ve 1000 personelimizle itfaiye ekiplerimiz, 225 araç ve 891 personelimizle zabıta ekiplerimiz görev başında. Ayrıca 2 bin kişilik destek personelimiz ve 150 araçla kumanya ve su dağıtımı devam ediyor” dedi.

Demir ayrıca, İstanbul Senin uygulaması üzerinden vatandaşların toplanma alanları, açık tuvaletler ve idari bilgilere anlık erişebileceğini hatırlattı. İSKİ, İGDAŞ, metro ve İETT hizmetlerinde herhangi bir aksamaya rastlanmadığını ve teknik personelin hem sahada hem de AFAD koordinasyonunda hazır bulunduğunu da sözlerine ekledi.

İBB yetkilileri, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.