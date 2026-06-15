İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kardeş ve dost ülke Can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan halkının birlik ve beraberlik içinde geleceğine sahip çıktığı, devletinin bekası ve milletinin huzuru için ortaya koyduğu güçlü iradenin simgesidir. Aynı sevinçleri ve aynı acıları paylaşan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağı da 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Bu anlamlı günde, Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla, kahraman gazilerimizi şükranla ve minnetle yad ediyorum' ifadelerini kullandı.