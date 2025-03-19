Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen operasyon kapsamında İmamoğlu'nun yanı sıra 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, belediye binası önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken, Saraçhane çevresindeki caddeler trafiğe kapatıldı. Zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekiplerinin bölgede hazır bekletildiği gözlendi.

Gözaltı işlemleri devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan bu operasyon, şehirdeki günlük yaşamı da etkiledi. Güvenlik yetkilileri, operasyonun amacının suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek ve İstanbul'daki kamu güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Gelişmeleri yerel ve ulusal medya organları da anlık olarak takip ediyor.