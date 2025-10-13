Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtiyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’un ne zaman karla buluşacağı sorusuna da yanıt verdi.

Prof. Dr. Şen açıklamasında, "Dün Türkiye genelinde bazı bölgelerde yoğun yağışlar görüldü. Bugün öğleden sonra Anadolu Yakası’nda yağışlar devam edecek. Önümüzdeki hafta boyunca yağışlar genel olarak azalacak. Ancak Bitlis, Muş, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sıcaklıklar düşmeye başladı ve öğle saatlerinde kar yağışları görülebilir. Sivas, Van, Bitlis, Erzurum ve Erzincan’da kar etkili olacak," ifadelerini kullandı.

İstanbul özelinde değerlendirmede bulunan Şen, şunları söyledi:

"İstanbul’a yılbaşından önce kar yağması beklenmiyor. Ancak kış boyunca kar yağışı etkisini sürdürecek ve bahar aylarına kadar devam edebilir. Bu yıl normal bir kış geçireceğiz; hem yağış olacak hem de kar görülecek."

Uzmanlar, İstanbul ve çevresinde kış boyunca kar yağışına hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.