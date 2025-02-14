Yağışlarla birlikte su seviyelerinin yükseldiği gözlemlendi. Elmalı Barajı, yüzde 100 doluluk oranı ile en yüksek su seviyesine ulaşırken, Alibey Barajı’ndaki doluluk oranı ise yüzde 46,94 oldu. Alibey Barajı, havadan çekilen görüntülerle dikkat çekti. Bu görüntülerde suyun bulunmadığı alanlarda otların yeşermesi dikkat çekti.

İstanbul’daki barajlarda son duruma göre doluluk oranları şöyle sıralandı:

Ömerli: %66,12

%66,12 Darlık: %56,61

%56,61 Elmalı: %100

%100 Terkos: %60,59

%60,59 Alibey: %46,94

%46,94 Büyükçekmece: %55,87

%55,87 Sazlıdere: %46,91

%46,91 Istrancalar: %45,18

%45,18 Kazandere: %76,48

%76,48 Papuçdere: %53,95

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranındaki bu artış, şehre su sağlayan kaynaklardan daha fazla faydalanılmasını mümkün kılacak.